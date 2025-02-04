وزارة الأسرة: التعهد بضحية العنف المسجل في مقطع فيديو متداول والقبض على المعتدي

توجهت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالشكر للمصالح الأمنية المختصّة التي تمكنت، وفي ظرف وجيز، وبتنسيق مباشر مع السلطات القضائية مرجع النظر، من إيقاف المتهم في جريمة الاعتداء اللفظي والجسدي على إمرأة، وذلك إثر تداول فيديو يوثّق لهذه الجريمة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أكدت الوزارة أنها تعهدت نفسيا بالضحيّة بشكل فوريّ مباشرة إثر إشعارها مساء الأحد المنقضي بإعادة نشر الفيديو المذكور الذي تعود وقائعه إلى سنة 2018.

كما ذكرت الوزارة بضرورة الإمتناع عن إعادة نشر هذا الفيديو باعتبار أن ذلك يشكّل عنفا سيبيرنيا مسلّطا على الضحيّة، مجدّدة تأكيد أهمية مواصلة تعزيز التعاون والعمل الشبكي المشترك للوقاية من كافة أشكال العنف وحماية الضحايا، مؤسساتيا وداخل الأسرة وفي المجتمع، طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

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