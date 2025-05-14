وزارة الأسرة تدعو عموم الأولياء إلى المشاركة في استبيان إلكتروني حول خدمات المحاضن المدرسية

دعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ عموم الأولياء إلى المشاركة في استبيان إلكتروني وُضع على ذمّتهم عبر موقع الوزارة الرسمي، بهدف رصد انتظاراتهم وتطلّعاتهم بخصوص خدمات المحاضن المدرسية، وذلك في إطار مراجعة كراس الشروط المنظم لهذه الفضاءات التربوية.

ويأتي هذا الاستبيان في سياق مراجعة الوزارة لكراس الشروط، بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة، وفي إطار حرصها على تحسين جودة الخدمات بالمحاضن المدرسية وضمان ديمومتها، بما يستجيب لحاجيات الأطفال ويعزّز المصلحة الفضلى للطفل، بحسب بلاغ نشرته الوزارة اليوم.

ويتناول الاستبيان عدّة محاور من بينها جودة الخدمات المقدّمة، توقيت فتح وغلق المحاضن، الموقع الجغرافي، إضافة إلى آليات المتابعة المدرسية والدعم النفسي والاجتماعي، فضلاً عن سبل تحسين التواصل بين الإطار العامل والأولياء.

وأكدت الوزارة أن نتائج هذا الاستبيان ستُؤخذ بعين الاعتبار في صياغة كراس الشروط الجديد، في خطوة تهدف إلى إرساء سياسة عمومية أكثر نجاعة وتشاركية في مجال الطفولة المبكرة.

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