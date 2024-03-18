وزارة الأسرة تعلن انطلاق تنفيذ برنامج تكويني لفائدة الإطارات غير المختصة برياض الأطفال

أعلنت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، اليوم الاثنين، عن الانطلاق فعليّا في تنفيذ دورات تكوينيّة لفائدة الإطارات غير المختصة برياض الأطفال وذلك منذ شهر فيفري الماضي، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بين وزارتي الأسرة والتشغيل.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الاثنين، « أن البرنامج التكويني سيشمل، خلال سنة 2024، حوالي 2190 مشاركا ومشاركة في 12 ولاية (المنستير وقفصة والكاف وبن عروس وزغوان والمهدية وقابس وسيدي بوزيد وتوزر وأريانة وباجة ومنوبة) وذلك الى غاية نهاية شهر ديسمبر 2024 بالنسبة للدفعة الأولى على ان يشمل البرنامج بقية الولايات نهاية 2025.

وسيتم تقييم المشاركين والمشاركات وتمكينهم من شهائد تأهيل وتسوية وضعيتهم مع مفتتح السنة التربوية القادمة حسب نص البلاغ.

ويتوزّع مخطط التكوين الذي أعدته الوزارة على 120 ساعة منها 30 ساعة عن بعد و30 ساعة تكوين حضوري و60 ساعة للتربّص الميداني، وسيقع تقسيم المشاركين إلى مجموعات تضم كل مجموعة 200 مشاركا ومشاركة عن بعد يتم توزيعهم إلى 5 مجموعات خلال اللقاءات الحضوريّة بمعدّل 40 عن كلّ مجموعة.

وقد انطلقت هذه الدورات التكوينيّة حول « آليات وتقنيات تطبيق التكوين عن بعد عبر المنصة الرقميّة » بولاية المنستير يومي 12 و13 فيفري 2024 لفائدة 200 مشاركا ومشاركة تليها ولاية قفصة التي أمّنت دورات تكوينية لفائدة 217 مشاركا ومشاركة يومي 14 و15 فيفري 2024 ثم ولاية الكاف يوم 21 فيفري 2024 وبن عروس يوم 26 فيفري 2024.

يذكر أن وزارتي الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتشغيل والتكوين المهني قد وقعتا في فيفري 2023 اتفاقيّة شراكة لتنفيذ برنامج تكويني خصوصي لفائدة المنشطين والمهنيين غير المختصين بمؤسسات الطفولة الخاصة

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