وزارة الأسرة توافق على إحداث 40 موطن رزق كدفعة أولى من برنامج صامدة



وافقت وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن على تمويل إحداث 40 موطن رزق، بكل من ولايات القصرين وسوسة والمنستير وبن عروس ومنوبة وقبلي وصفاقس، كدفعة أولى ضمن برنامج « صامدة »، باعتمادات تقدّر بـ 520 ألف دينار، حسب بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الوزارة.

وأكّدت وزيرة الأسرة آمال بلحاج موسى، لدى اشرافها، اليوم، على اجتماع لجنة قيادة برنامج التمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به، « صامدة »، أنّ لجانا جهويّة تشمل الولايات المذكورة رفعت إلى لجنة قيادة برنامج « صامدة »، 69 ملفّا تمّ قبول 40 منها بعد استيفائها الشروط التي تمّ ضبطها في دليل إجراءات هذا البرنامج.

وأفادت أنّ الدفعة الأولى من مواطن الرزق النسائيّة الممولة بقيمة اعتمادات ماليّة تبلغ 520 ألف دينار، تتوزّع على اختصاصات الخدمات الإعلاميّة وإحداث محاضن الأطفال والمشاريع الفلاحيّة الصغرى وصناعة الحلويات والمرطبات والحلاقة والتجميل وبيع المواد الغذائيّة، حيث تتراوح قيمة التمويل بين 5 آلاف و20 ألف دينار حسب طبيعة المشروع.

ودعت آمال بلحاج موسى أعضاء لجنة القيادة إلى تسريع استكمال النظر في بقيّة الملفّات التي سترد عن بقيّة اللجان الجهويّة بمختلف ولايات الجمهوريّة وعرضها للمصادقة في مستهلّ الأسبوع المقبل.

وخصّصت وزارة الأسرة خلال السنة الجارية اعتمادات ماليّة قدرها 1 مليون دينار لفائدة برنامج « صامدة » الذي يقدّم موارد رزق لفائدة النساء ضحايا العنف والمهدّدات به لتمكينهنّ اقتصاديّا وتعزيز صمودهنّ من خلال توفير التأهيل المهنيّ والتجهيزات اللازمة لبعث مشاريعهنّ بسقف تمويل 20 ألف دينار.

يُذكر أنّ وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ قد أطلقت برنامج « صامدة » ، الأولّ من نوعه وطنيّا وعربيّا، في 7 مارس 2023 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز الدور الاجتماعي للدولة لفائدة الفئات الأكثر هشاشة وحرص الوزارة على مزيد تحسين شروط تطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، وإيلاء المقاربة الاقتصاديّة لظاهرة العنف ما تستحقّه من اهتمام وأولويّة.

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