وزارة الأسرة: 61 بالمائة من المكفولين من كبار السن هم في حالة عزوبية

أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ انها أصدرت خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة 36 قرارا متعلّقا بإسناد منحة للتكفّل بكبار السنّ لدى أسر بديلة غالبيتها من العائلة الموسّعة وأقارب المسن(ة) في إطار برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ.

وحسب بلاغ الوزارة الصادر اليوم الجمعة 23 أوت 2024، تشير القرارات الجديدة الموقّعة من جوان إلى أوت 2024 إلى أنّ نسبة 61 بالمائة من المكفولين هم في حالة عزوبيّة، وهو ما يبرز ارتفاع نسبة العزوبيّة في صفوف كبار السنّ المودعين ضمن هذا البرنامج يليها الترمل ثمّ الطلاق وهو ما يجسد أهداف آليّة الإيداع العائلي في المساعدة على التخفيف من حدّة العزلة والآثار السلبيّة للعزوبيّة والترمل والطلاق وفي ضمان فضاء أسري بديل حاضن لهم/ن، وفق الوزارة.

وتُسند وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ منحة شهريّة قدرها 350 دينارًا للأسرة الكافلة للمسنّ المعوز قصد التشجيع على التكفّل بمسنّين تتجاوز أعمارهم 60 سنة من بين فاقدي السند العائلي من قبل أسر بديلة غالبيتها من العائلة الموسّعة وأقارب المسن (ة).

ويتوزّع كبار السنّ من المستفيدين من هذه القرارات الجديدة على ولايات تونس وصفاقس والقيروان وسيدي بوزيد والكاف والقصرين وتوزر.

وتمثّل النساء كبيرات السنّ نسبة 75 بالمائة من المستفيدين الجدد، وتبلغ نسبة المكفولين ضمن العائلة الموسّعة (الإخوة /العم / الخال/ زوجة العم أو الخال…) نسبة 83 بالمائة ونسبة 56 بالمائة هم إخوة باعتبار أنّ برنامج الإيداع العائلي لكبار السنّ يهدف إلى بقاء كبير السنّ في محيطه الطبيعي والمحافظة على طبيعة حياته اليوميّة وشبكة علاقاته الأسريّة وتمتين روابط القرابة.

وللاشارة بلغ العدد الجملي لكبار السنّ المكفولين بكامل تراب الجمهوريّة 387 مسنّا ومسنّة يتوزّعون حسب الجنس إلى 316 نساء أي بنسبة 82 بالمائة و71 رجالا مقارنة بسنة 2023 حيث بلغ عدد المكفولين/ات 316 مسنّا ومسنّة.

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