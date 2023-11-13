وزارة الاتصال تحذر من هجمات سيبرانية

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنّ حملات هجمات سيبرنية أو بما يُعرف بعمليات التصيّد (phishing)، تستهدف صفحات الوزارات والهياكل العمومية والخاصة. إذ يتمّ استلام تنبيه، من صفحات مشبوهة تدّعي أنهّا تابعة لموقع فايسبوك، يفيد بأنه تمّ حذف محتوى من الصفحة الرسمية للوزارة أو للهيكل المعني على موقع فايسبوك، ويتم تضمين رابط يحّث على النقر للحصول على مزيد من المعلومات، كما هو مبيّن بالصور المصاحبة.

ودعت الوزارة المشرفين على الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إلى توخي الحذر وعدم النقر على أي رابط متأتي من صفحات مشبوهة أو غير معتمدة، حيث أنّ مثل هذه الروابط تحمل محتوى ضارً ويشكل تهديدًا للسلامة المعلوماتية الخاصة بالهياكل و المؤسسات.

ودعت الوزارة الراغبين في الحصول على مزيد من الاستفسارات أو توضيحات إضافية للإتصال بالرقم [71846020]. وفي حال النقر على أي رابط مشبوه وحصول ضرر، يجب الاتصال بفريق الدعم الفني على العنوان الإلكتروني [incident@ancs.tn]

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