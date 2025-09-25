وزارة البيئة تعلن عن إدماج 7 مناطق بلدية للخزانات ضمن دوائر تدخل الديوان الوطني للتطهير

أعلنت وزارة البيئة عن إدماج المناطق البلدية بن قردان وفريانة والسبيخة والسواسي وتلابت وكندار والعوابد ، الخزانات، ضمن دوائر تدخّل الديوان الوطني للتطهير.

ونشرت قائمة المناطق البلدية المعنية والتي تضم هذه الخزانات ، في اطار الأمر عدد 424 لسنة 2025، الذي أعدته وزارة البيئة وصدر بالرائد الرسمي عدد 118 لسنة 2025.

وكان وزير البيئة الحبيب عبيد، كشف في تصريح له يوم 1 أوت 2025، خلال زيارة ميدانية إلى ولاية زغوان أن عدد المشاريع الأولية المقترحة في مخطط التنمية 2026 ـ 2030 للوزارة بلغ 231 مشروعا، تغطي 90 بالمائة منها قطاع التطهير.

