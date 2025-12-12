وزارة البيئة تُعلن عن فتح باب الترشح لتمويل مبادرات محلية مبتكرة

أعلنت وزارة البيئة في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن فتح باب الترشحات لفائدة منظمات المجتمع المدني لتمويل مبادرات محلية مبتكرة، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة البيئية والمناخية والانتقال الايكولوجي.

وتنتظم هذه المبادرة بالتعاون مع وكالة التعاون الفني التونسي الألماني، وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وتخص مجالات الفن و الرياضة و العلوم التشاركية و إنتاج أفلام الخيال العلمي و الرسوم المتحركة. وستستفيد المشاريع المختارة من دعم مالي ومرافقة فنية وحزمة متنوعة من أنشطة بناء القدرات. ودعت الوزارة الراغبين في المشاركة لتقديم الترشح من خلال ملء الاستمارة على المنصة وإيداع المشروع في أجل أقصاه 6 جانفي 2026 .

كلمات البحث :ترشح;مبادرات;وزارة البيئة