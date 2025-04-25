وزارة التجارة: التخفيض في أسعار بيع فيتورة الصوجا المنتجة محليا بمائة دينار إضافية

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بلاغ لها اليوم الجمعةـ أنه تم التخفيض في أسعار بيع فيتورة الصوجا المنتجة محليا بمائة دينار إضافية بداية من 23 أفريل 2025 وهو التخفيض الثاني بنفس القيمة منذ بداية السنة الجارية.

ودعت الوزارة بهذه المناسبة مصنعي الأعلاف المركبة المعدة للتغذية الحيوانية والمتجين الفلاحيين إلى عكس هذه التخفيضات على أسعار البيع المطبقة للمنتجات المروجة من طرفهم كل في حدود اختصاصه.

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