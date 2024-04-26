وزارة التجارة تتخذ اجراءات في قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الجمعة، عن اتخاذ اجراءات تهم قطاع الأعلاف منها التخفيض في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا بـ 80 دينار الطن، بهدف مزيد دعم منظومات الإنتاج والمقدرة الشرائية للمستهلك فضلا عن المحافظة على ديمومة المؤسسات الناشطة في القطاع.

واكدت وزارة التجارة، خلال اجتماع تنسيقي خصص للنظر في وضعية التزويد بالأعلاف والأسعار وسبل مواصلة التحكم في الكلفة، مواصلة العمل بالتخفيض التلقائي الذي تم إقراره قبل انطلاق شهر رمضان لسنة 2024 في أسعار الأعلاف المركبة وتدعيمه بعكس التخفيض الإضافي في أسعار فيتورة الصوجا المنتجة محليا.

وقررت الوزارة، وفق بلاغ لها، التسريع في معالجة كل الإشكاليات التي من شأنها التأثير على كلفة وجودة الأعلاف وعلى انسيابية عمليات التزويد بها.

واوضحت أن هذه الإجراءات، التي تم اتخاذها في إطار مقاربة تشاركية بين مختلف الأطراف بحضور الهياكل ذات الصلة، تهمّ كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع الأعلاف المركبة المعدة للتغذية الحيوانية والمنتجين الفلاحيين.

ودعت جميع المتدخلين إلى تعديل سياساتهم السعرية وفقا لهذه الإجراءات ومزيد الضغط على مستوياتها مراعاة للقدرة الشرائية للمواطن بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وعدم الانسياق وراء عمليات التشويش المفتعل للانفلات بها والتي تواصل مصالح الوزارة العمل على معالجتها بتفعيل مختلف الصلاحيات المخولة لها طبقا للقانون.

وأشارت إلى أنه سيتم إعلام العموم بمختلف الإجراءات الإضافية التي سيقع اتخاذها في الإبان.

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