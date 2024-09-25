وزارة التجارة تحدد سعر بيع البطاطا للعموم بـ 1900 مليم للكلغ

قرَر وزير التجارة وتنمية الصادرات بموجب قرار صادر عنه، تسقيف سعر بيع البطاطا المعدة للاستهلاك للعموم بقيمة 1900 مليم للكلغ وذلك بداية من يوم 23 سبتمبر 2024

ويأتي هذا القرار في خطوة من الوزارة لايقاف زيادة أسعار هذه المادة الاساسية، التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت في الاسابيع الأخيرة ليتراوح سعر بيعها بين 2300 و2600 مليم للكلغ الواحد.

وحدّد ذات القرار، أيضا، أسعار بيع مادة البطاطا من المخازن بسعر 1350 مليما للكلغ و1600 مليما للكلغ كسعر بيع بالجملة.

وألزم القرار، كذلك، كافة المتدخلين في التزويد بمادة البطاطا، تامين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريا بيعا وشراء عبر المسالك المنظمة.

كما شدّد القرار على انه يستوجب على ماسكي وناقلي مادة البطاطا الاستظهار، عند كل عملية مراقبة بمقرات الخزن والبيع والنقل على الطرقات، بما يثبت صفتهم وشرعية مسكهم لهذه المادة والوثائق التي تثبت التعامل بالمسالك المنظمة.

من جانب، آخر نبهت وزارة التجارة من ان كل مخالفة لأحكام قرار تسقيف سعر مادة البطاطا تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفقا لأحكام القوانين المنظمة.

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