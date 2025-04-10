وزارة التجارة تدرس تداعيات فرض معاليم ديوانية جديدة على صادرات تونس للسوق الأمريكية

أشرف وزير التّجارة وتنمية الصّادرات سمير عبيد على اجتماع موسع خصص للنظر في تداعيات فرض معاليم ديوانية جديدة على الصادرات التونسية الموجهة إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بحضور عبر تقنيات التواصل عن بعد سفيرة الجمهورية التونسية بواشنطن حنان التاجوري وممثلين عن الوزارات والقطاع الخاص الذي كان ممثلا بالخصوص في الغرفة الأمريكية للتجارة والصناعة بتونس والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وغرف التجارة والصناعة وبعض المصدرين المعنيين بالسوق الأمريكية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير على الاعتماد على الدقة في تدارس المعطيات المتوفرة لتحديد تداعيات هذه المستجدات على المبادلات التجارية بين البلدين وتداعياتها على الميزان التجاري.

وفي سياق متصل، دعا إلى ضرورة تظافر الجهود بين القطاعين العام والخاص و إلى التحرك الناجع لاتخاذ الخطوات التي من شأنها أن تساهم في المحافظة على تموقع الصادرات التونسية في هذه السوق خاصة منها زيت الزيتون والتمور والصناعات التقليدية والصناعات الميكانيكية فضلا عن التقليل من الآثار المستقبلية عليها.

هذا، ومن جهتها أفادت سفيرة الجمهورية التونسية بواشنطن بأن المساعي الديبلوماسية حثيثة للتباحث مع الجانب الأمريكي في اتجاه مراجعة هذه المعاليم خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد شريكا مهما وسوقا واعدة للعديد من الصادرات التونسية.

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