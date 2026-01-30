وزارة التجارة تدعو كل المتدخلين في قطاع القهوة إلى التزود حصريا من وحدات القلي المحلية

دعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، مختلف المتدخلين في قطاع القهوة وخاصة أصحاب المقاهي إلى ضرورة الالتزام بالتزود بالقهوة حصريا من وحدات القلي المحلية والامتناع الفوري عن التعامل بالقهوة المهربة باعتبارها منتوجا غير آمن وغير خاضع للرقابة الصحية.

وأكدت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 30 جانفي 2026، أنه تم خلال الفترة الأخيرة ملاحظة تفاقم ظاهرة ترويج واستعمال القهوة المهربة والإقبال المتزايد على التزود بها رغم الشبهات المحيطة بجودتها وطرق عرضها.

وشددت وزارة التجارة على أن الفرق الرقابية بمختلف تشكيلاتها تعمل على متابعة مسالك توزيع واستعمال القهوة المهربة والحجز الفعلي للكميات التي يثبت مسكها ومباشرة التتبعات الجزائية المستوجبة ضد كل من يتولى توزيع واستعمال ونقل هذه المنتوجات.

