وزارة التجارة: تركيز نقاط تواصل لمتابعة الإنتاج والتزويد بقوارير الغاز المنزلي بصفة مستمرة ودورية

مثلت مسألة تأمين تزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي محور الاجتماع الموسع الذي انعقد، صباح اليوم الاثنين 08 ديسمبر2025، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد وبحضور ممثلين عن وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والداخلية، الرئيس المدير العام للشركة التونسية لصناعات التكرير، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول « عجيل « وممثلين عن الشركات الخاصة الناشطة في القطاع ورئيس غرفة موزعي قوارير الغاز المنزلي، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة.

وفي مستهل الاجتماع تم استعراض وتقديم معطيات مفصلة حول الوضعية العامة للتزويد بكامل ولايات الجمهورية على مستوى وضعيات وحدات التعبئة ومختلف المراكز بكل ببن عروس وبنزرت وقابس والتي تعمل حاليا دون انقطاع وتشتغل بكامل طاقاتها، حيث كان نسق التزويد بهذه المادة الحساسة يسير بشكل عادي دون تسجيل أي مشاكل تقنية أو أعطاب والتي من شأنها تعطل عملية الإنتاج والتزويد.

كما تمت الإشارة إلى أن الاستعدادات لتزويد السوق بقوارير الغاز المنزلي بدأت بصفة مبكرة من قبل جميع الأطراف المتدخلة في القطاع مقارنة بالسنة الفارطة وذلك لمجابهة تزايد الطلب خلال موسم الشتاء من حيث ضبط برامج للتوريد بصفة مسبقة والإنتاج مع توريد كميات إضافية تحسبا لارتفاع الطلب خلال موجة البرد وتعزيز طاقات الخزن و بالإضافة إلى عمليات الصيانة اللازمة التي قامت بها وحدات التعبئة.

وتم الاتفاق على تكوين مخزون على مستوى وحدات التعبئة لضمان استمرارية تزويد السوق بهذه المادة على مدار اليوم دون انقطاع ومواصلة عملية الرصد المشترك من خلال وضع آلية للتنسيق المشترك خاصة على المستوى الجهوي للتدخل لفض أي إشكاليات بصفة حينية وفورية.

وقد أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات خلال هذا الاجتماع على مزيد إحكام التنسيق بين كافة المتدخلين في هذا القطاع وتبادل المعلومات بشكل دوري حتى تكون المتابعة ناجعة وفعالة وإيلاء البعد الاجتماعي الأهمية القصوى في عملية التوزيع إلى جانب إعطاء الأولوية للجهات الداخلية التي تعرف بظروف مناخية صعبة.

من جانبها أعربت الأطراف المعنية عن استعدادها وجاهزيتها لتأمين عمليات التزويد بقوارير الغاز المنزلي طوال موسم الشتاء في إطار حلقة متكاملة كل من موقعه وضمن صلاحيته. وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة متابعة الإنتاج والتزويد بقوارير الغاز المنزلي بصفة مستمرة ودورية من خلال تركيز نقاط تواصل.

كلمات البحث :إنتاج;الغاز المنزلي;وزارة التجارة