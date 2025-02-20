وزارة التجارة تقرر تجميد أهم أسعار المواد الأساسية المؤطرة والتأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح

أعلن مسؤولون بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أنّه تمّ الإتفاق مع كل الأطراف المتدخلة، على تجميد أهم أسعار الموّاد الأساسية المؤطرة، والتأطير الظرفي للأسعار وهوامش الربح.

كما تقرر التسقيف، بشكل توافقي للأسعار، والتخفيض التلقائي في مستوياتها فضلا عن تسقيف الأسعار القصوى بالجملة للخضر الرئيسية مع تحديد هامش ربح موحد لبيع الخضر والغلال بالتفصيل، في حدود 25 بالمائة، وكذلك تحديد هامش ربح مخفض بالمساحات التجارية، عند مستوى15 بالمائة

ومن ضمن القرارات المعلنة، الخميس، خلال ندوة صحفية انعقت بمقر وزارة التجارة، بالعاصمة، خصّصت لتسليط الضوء، على آخر الاستعدادات لشهر الصيام، تسقيف الأسعار القصوى للحوم الدواجن (8500 مليم الكلغ للدجاج الجاهز للطبخ و16000 مليم الكلغ لشرائح الدجاج والديك الرومي)، والبيض (1400 مليم الأربع بيضات).

وبالنسبة الى اللحوم الحمراء فقد تقرر تحديد أسعار بيع قصوى للحوم الأبقار المبردة الموردة (35500 /32000 / 25500 مليم الكلغ)، ولحوم الضأن الموردة (38200 مليم الكلغ)، الى جانب اعتماد أسعار تفاضلية للحوم المحلية بنقطة بيع شركة اللحوم (34500 مليم الكلغ للأبقار و42000 مليم الكلغ للضأن)، مع تخفيضات تلقائية من المهنة على اللحوم المحلية والموردة.

وبخصوص الأسماك فقد أبرز المسؤولون أنّه تقرر مواصلة العمل بتحديد هامش ربح أقصى للتوزيع بالتفصيل بـ 25 بالمائة.

وأكّد مدير عام المنافسة والابحاث الاقتصادية، حسام الدين التويتي، اتخاذ كافة التدابير التنظيمية واللوجستية لتأمين انتظامية التزويد والضغط على الاسعار بمناسبة شهر رمضان لهذا العام.

وأوضح أنّ رمضان 1446 هجري (الموافق لمارس 2025)، يتسم، خاصة، بالعوامل المناخية الملائمة بنزول الغيث النافع ما سيسمح بتوفر العديد من المنتوجات الفصلية، فضلا عن تراجع معدل التضخم إلى 6 بالمائة، مقابل 7،5 بالمائة لكامل 2024 و10،4 بالمائة في 2023.

وشدد أنّ الوضع خلال رمضان هذا العام، يتسم بسوق أكثر استقرارا، خاصة، على مستوى توفر المنتوجات الفلاحية الموسمية، واسترجاع نسق التزويد بالنسبة لعدّة منتوجات من الخضر والغلال.

وأفاد التويتي أنّه سيتم التعويل، أساسا، على الإنتاج المحلي وأنّ اللجوء للتوريد، سيكون استثنائيا وظرفيا، مع إعطاء الأولوية في التزويد للسوق المحلية والمعادلة بين الاستهلاك العائلي والمهني للمواد وكذلك إحكام التصرف في ما هو متوفر والمخزونات.

كما أبرز انه سيتم تخصيص 35 نقطة بيع من المنتج الى المستهلك في كامل تراب الجمهورية، ستعمل على توفير منتجات من الخضر والغلال واللحوم والدواجن، إضافة إلى القهوة المدعمة وزيت الزيتون البكر الممتاز.

وأشار من جانب آخر أنّه سيتم مع بداية شهر رمضان توفير حوالي 6 الاف طن من الزيت النباتي المدعم.

وات

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