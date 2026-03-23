وزارة التجارة تكشف حجم المواد المحجوزة خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات مساء اليوم الاثنين حجز 431 طنا من الفارينة وأكثر من 13طنا من لحوم الدواجن والأسماك و اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان من قبل فرق المراقبة الاقتصادية .

وحسب بلاغ للوزارة، فقد حجزت فرق المراقبة الاقتصادية خلال كامل شهر رمضان كميات هامة من المواد الاستهلاكية والمنتجات المدعمة التي تم إخفاؤها أو استعمالها في غير أغراضها أو ترويجها خارج المسالك القانونية وذلك على اثر تنفيذها لعمليات رقابية بالتنسيق مع المصالح الأمنية

وشملت أهم المحجوزات، وفق بلاغ للوزارة، 453 طنا من مشتقات حبوب مدعمة منها 431 طنا من مادة الفارينة و 28 طنا من السكر و73501 لترا من الزيت النباتي المدعم و 35 طنا من الخضر والغلال منها 5,8 طنا من منتوج الموز

وحجزت فرق المراقبة ايضا 182 ألف بيضة و 13 فاصل 5 طنا من لحوم الدواجن والأسماك و اللحوم الحمراء و 565 لترا من الحليب و 840 علبة مصبرات الطماطم و 50 ألف لتر من المياه المعدنية و 110 كلغ من مادة القهوة

ومن المواد المحجوزة ايضا 29339علبة تبغ و 27 طنا من المواد العلفية و60 طنا من الأسمدة الكيميائية

