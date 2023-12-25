وزارة التجارة: زيت الزيتون المُعلّب سيكون متوفراً بكمّيات أكبر خلال الـ3 أشهر القادمة

أكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام الدين التويتي، في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، أن زيت الزيتون المُعلّب سيكون متوفراً بكمّيات أكبر خلال أشهر جانفي وفيفري ومارس.

وأشار التويتي، إلى أنه تم منذ الشروع في بيع هذه المادة يوم 15 ديسمبر الجاري توزيع 1500 طن من الزيت لافتا إلى أنه من المبرمج توزيع 2000 طن خلال الشهر الحالي.

كما أبرز ممثل وزارة التجارة بأنه يتم العمل من أجل توسيع قاعدة المحلات المعنية بترويج زيت الزيتون المعلب مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه المادة ستكون متوفرة في الفضاءات التجارية وبعض الفضاءات الخصوصية لتقريبها أكثر من المواطنين.

كلمات البحث :زيت زيتون;معلب;وزارة التجارة