وزارة التجارة: سيتم التخلي تدريجيا عن تسويق السكر السائب وتعويضه بالسكر المعلب

أعلن المتصرف المفوض للديوان التونسي للتجارة محمد الهادي الإينوبلي، في تصريح لإذاعة ديوان أف أم اليوم الخميس، على هامش ندوة صحفية، عقدتها وزارة التجارة، بأنه سيتم التخلي تدريجيا عن تسويق السكر السائب الموجه للاستهلاك العائلي وتعويضه بالسكر المعلب وقد تم ابرام عقود مع المعلبين الخواص لتعليب كمية إضافية بـ 30000 طن من سعة 1 كغ موجهة للاستهلاك العائلي و 20.000 طن من سعة 5 كغ الموجهة للمهنيين ومصنعي المرطبات، بالإضافة الى وجود مخزون لدى ديوان التجارة يقدر بحوالي 35000 طن و كميات أخرى بصدد التفريغ من ميناء بنزرت وقابس تقدر بحوالي 39000 طن.

كما أبرز المتحدث بأن هناك كميات من مادة القهوة تقدر بحوالي 5400 طن من المنتظر وصولها خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أنه سيتم الترفيع من نسبة التوزيع لمادة القهوة المخصصة للاستهلاك العائلي من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم إقرار توزيع كمية 150 طن إضافية أخرى من القهوة المعلبة ذات وزن 150 غرام مخصصة لاستهلاك العائلي على المساحات التجارية الكبرى وتجار التفصيل.

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