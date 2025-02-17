وزارة التجارة : كل المنتجات ستكون متوفرة خلال شهر رمضان دون تغيير في الأسعار

أكد مدير إدارة المراقبة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة زهير بوزيان في تصريح للإذاعة الوطنية اليوم الاثنين، أن كل المنتجات ستكون متوفرة خلال شهر رمضان المعظم دون أي تغيير في الأسعار .

وأبرز بوزيان أنه تم إعداد مخزون تعديلي لعديد المواد الاستهلاكية وخاصة منها التي تعرف إقبالا متزايدا خلال الشهر الكريم كمادة البيض، مشيرا إلى أن السكر والقهوة واللحوم والفارينة وغيرها من المواد ستكون متوفرة كذلك.

كما لاحظ أن الأسعار لن تشهد أي تغيير، مبينا في السياق ذاته أنه سيتم خلال الفترة الأخيرة من شهر رمضان إقرار تخفيضات على الملابس الجاهزة وعلى عدة منتجات ومواد تعرف إقبالا مع اقتراب عيد الفطر.

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