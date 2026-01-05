وزارة التجهيز: تحوير جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و 2

أعلنت وزارة التّجهيز والإسكان عن تحوير جزئي لحركة المرور يهم كافة مستعملي الطريق الوطنيّة رقم 3 أ1 اذ سيتمّ تحويل حركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 ، لإنجاز طبقة السير وذلك في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة قسط عدد 03.

و أوضحت في بلاغ لها الاثنين، ان التحوير سيكون خلال الفترات التالية:

الثلاثاء 06 جانفي : من الساعة السّابعة صباحا إلى الثانية بعد الزّوال، سيتمّ غلق جزء الطّريق المؤدي إلى المفترق بالنسبة للقادمين من تونس والمتوجّهين نحو اليهوديّة.

الخميس 8 جانفي : من السّاعة التّاسعة ليلا إلى السّاعة الرّابعة صباحا من اليوم الموالي، سيتم غلق المفترق الدّائري.

السبت 10 جانفي : ابتداء من السّاعة السّابعة صباحا إلى الثانية بعد الزّوال، سيتمّ غلق جزء الطّريق المؤدّي من المفترق باتجاه تونس.

و يمكن لمستعملي الطريق العبور عبر الجسر الجديد بصفة وقتية و الدّخول إلى المروج 2 من الطريق الوقتيّة المحدثة في الغرض.

و دعت الوزارة متساكني المروج 01 و المروج 3 المتجّهين إلى تونس، الى العبور عبر مفترق ميامي و محول بئر القصعة خاصة بالنسبة لليلة الخميس و يوم السبت.

و أوصت وزارة التجهيز والإسكان كافّة مستعملي الطّريق إلى التّخفيض من السرعة على مستوى الأشغال و احترام العلامات الدالة.

كلمات البحث :المروج;حركة المرور;وزارة التجهيز