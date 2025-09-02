وزارة التجهيز تعلن فتح الممر تحت الجسر على الطريق المحلية رقم 541 الرابطة بين جبل الجلود ولاكانيا

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان أنه سيتم بداية من يوم غد الأربعاء 03 سبتمبر 2025، في إطار مواصلة أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة، فتح الممر تحت الجسر على مستوى الطريق المحلية رقم 541 (نهج 9042) الرابطة بين منطقتي جبل الجلود ولاكانيا، أمام حركة الجولان.

هذا وأعلنت الوزارة أنه يمنع مرور الشاحنات التي يتجاوز ارتفاعها 3.8 متر تحت الجسر المذكور و تدعو كافة مستعملي هذه الطريق الانتباه والتقيد بالعلامات المرورية والتوجيهية المركزة في الغرض.

كلمات البحث :إطلاق نار;جبل الجلود;جسر;لاكانيا