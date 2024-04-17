وزارة التجهيز تُعلن عن إطلاق إعداد دراسة جدوى إنجاز مشروع « المدينة الطبية الأغالبة » بالقيروان

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان في بلاغ لها، عن الدعوة للتعبير عن الاهتمام (AMI) حصريًا على منظومة الشراء العمومي (TUNEPS) وطبقا لأحكام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وذلك لإعداد دراسة جدوى إنجاز مشروع « المدينة الطبية الأغالبة » بالقيروان على مساحة 550 هكتارا تقريبا.

وتستهدف الدعوة للتعبير عن الاهتمام (AMI) مكاتب الدراسات أو مجامع مكاتب الدراسات التونسية والأجنبية المؤهلة والقادرة على القيام بدراسات جدوى للمشاريع العمرانية التي تفوق مساحتها (200) هكتار.

وقد حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 23 ماي 2024 على الساعة العاشرة (10.00) صباحا بالتوقيت المحلي.

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