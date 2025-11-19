وزارة التجهيز والإسكان تحافظ على علامة « مرحبا » لجودة الاستقبال

تم الإعلان على محافظة وزارة التجهيز والإسكان و14 إدارة جهوية على علامة « مرحبــا » لجودة الاستقبال، على إثر تدقيق المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وذلك خلال جلسة عمل لختم مهمة التدقيق بالوزارة، التأمت يوم أمس الثلاثاء 18 أكتوبر 2025، تحت اشراف رئيس الديوان قيس بالضياف بتكليف من وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، وبحضور أعضاء اللجنة المركزية لمتابعة مراحل إرساء علامة « مرحبا » لجودة الاستقبال وممثلي الإدارات الجهوية.

وقد شملت عملية التدقيق جودة الاستقبال المباشر والهاتفي والالكتروني والتنظيم الوثائقي وقياس مؤشرات رضا المواطن وغيرها من العناصر الأساسية الضامنة لحسن الاستقبال بمختلف هياكل الوزارة المركزية والجهوية.

ويندرج هذا الاجراء في إطار حرص وزارة التجهيز والإسكان على ترسيخ ثقافة الجودة وتعزيز ثقة المتعاملين مع المرفق العمومي، وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان حسن الاستقبال بمختلف هياكلها.

كما تمت الدعوة في ختام الجلسة إلى مواصلة العمل بنفس النسق لضمان ديمومة التحسين وتدعيم المقاربات التشاركية التي تضع المواطن في صدارة اهتمامات المرفق العمومي، والالتزام بمعايير جودة الاستقبال الذي يساهم بصفة مباشرة في الرفع من نجاعة الأداء الإداري وتطوير العلاقة بين الإدارة والمواطن.

