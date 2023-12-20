وزارة التربية: اجتماع خاص باطلاق منصة مدرسة تونس المستقبل

أشرف وزير التربية محمد علي البوغديري، اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، على اجتماع ضمّ عددا من الإطارات العليا للوزارة بحضور رئيس الديوان شكري التيساوي، خُصّص لإطلاق منصة مدرسة تونس المستقبل، وذلك في إطار تجويد العملية التربوية ورقمنة التعليم والتّعلم وتمكين الفاعلين التّربويين والتلاميذ والاولياء من خدمات رقمية تُلبي كافة الاحتياجات.

وبيّن الوزير أن إطلاق هذه المنصة يجسد شعار الوزارة « فوق كل ربوة مدرسة حديثة » ويُمَكِّنُ من الاستعداد الجيد لإنفاذ الإصلاح التّربوي واضفاء مزيد من الشفافية على عمل وزارة التربية وحوكمته.

وتم في إطار هذا الاجتماع وضع خارطة طريق لدمج الخدمات الرقمية التي توفرها مختلف هياكل الوزارة في فضاء رقمي موحد، بما يساعد على استثمار مختلف المضامين والمحتويات المعرفية والبيداغوجية ويُمَكِّنُ المنظومة التربوية من لوحات قيادة محلية وجهوية ومركزية لإدارة الجودة.

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