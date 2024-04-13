وزارة التربية: بعث خلية لاستقبال ملفات الفساد

أعلنت وزارة التربية في بلاغ اليوم السبت، انه تقرر بعث خلية لاستقبال ملفات الفساد في صيغتها الورقية تعود بالنظر الى الخلية المركزية للحوكمة بوزارة التربية تحت اشراف مباشر لوزيرة التربية.

وتكون الملفات ممضاة من المعنيين بالشأن ومرفقة وجوبا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية فيما لا تقبل المراسلات الالكترونية او الاتصالات الهاتفية كما لا تقبل الرسائل مجهولة المصدر، وفق البلاغ.

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