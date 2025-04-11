وزارة التربية تحدث منصة خاصّة لإحداث المؤسسات التربوية الخاصة

أطلقت وزارة التربية، منصّة خاصة لاحداث مؤسسات تربوية خاصة بما فيها المؤسسات الابتدائية التي تعنى بالسنة التحضيرية و المدارس الإعدادية والمعاهد للسنة الدراسية 2026/2025.

ودعت الوزارة في بلاغ لها اليوم الخميس، الراغبين في احداث المؤسسات التربوية الخاصة الى التسجيل في هذه المنصّة عبر الرابط httpss://citoyen.education.tn/etab_prive وتعمير استمارة مطلب الإحداث بكامل الدقة في أجل أقصاه 31 ماي 2025.

وتتضمن اجراءات طلب الاحداث طباعة مطلب الإحداث وإرفاقه بالملف الورقي وإيداع الملف مستوفى الوثائق بالمندوبية الجهوية للتربية مرجع النظر وذلك في أجل أقصاه موفى ماي المقبل.

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