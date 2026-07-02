وزارة التربية تدعو إلى تنظيم حفل اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية

وجّهت وزارة التربية مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية دعتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية 2025-2026 بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوّج عاما دراسيا حافلا بالانضباط والعمل الجاد، وتجسّد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي.

وأكدت الوزارة، في بلاغ صادر عنها اليوم الاربعاء، أن حفلات الاختتام يجب أن تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميّزين في مختلف المجالات، مع ربط الجوائز بسنة المطالعة التي اعتمدتها شعاراً للموسم الدراسي، بما يعزز ثقافة الاعتراف بالإنجاز ويرسّخ قيم الاستحقاق والتميّز.

كما أوصت بتخصيص فقرات لتكريم الإطار التربوي والداعمين للمؤسسة التربوية، تقديراً لمساهمة المعلّمين والمربين والإداريين والعملة وكل من ساهم في إنجاح السنة الدراسية.

ودعت الوزارة إلى إشراك الأسرة والمجتمع المدني ودور الثقافة والجمعيات في الإعداد لهذه التظاهرات، سواء من خلال حملات النظافة أو المساهمة في توفير مستلزمات التنظيم والجوائز، بما يعزز انفتاح المؤسسة التربوية على محيطها.

وشددت المذكرة على أن تتسم حفلات الاختتام بطابع تربوي وثقافي ورياضي، مع إبراز المبادرات والإبداعات الأدبية التي شهدها الموسم الدراسي، بما يجعلها مناسبة للاحتفاء بما تحقق من إنجازات داخل المؤسسة التربوية.

وكلّفت الوزارة المسؤولين والإطارات بالمندوبيات الجهوية للتربية بمتابعة فعاليات حفلات الاختتام ميدانياً، في إطار الحرص على حسن تنفيذ هذه التوجيهات ومواكبة سير هذه التظاهرات.

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