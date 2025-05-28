وزارة التربية تدعو المترشحين لإجتياز امتحان البكالوريا إلى الاطلاع على أعداد المراقبة المستمرة

دعت وزارة التربية تلاميذ الأقسام النهائية المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا (دورة 2025)، إلى الإطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة عبر الموقع www.edunet.tn وذلك بداية من يوم 4 جوان 2025 إلى غاية يوم 9 جوان 2025.

وقالت الوزارة إنه في حال وجود خطأ يتوجب على المترشح سحب مطلب اعتراض من الموقع وتسليمه إلى إدارة المعهد بالنسبة إلى التلاميذ المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة في أجل أقصاه يوم 10 جوان 2025.

وأوضحت في بلاغ لها أنه يمكن للمعنيين بالأمر المبادرة بالدخول إلى الموقع المشار إليه والاطلاع على أعداد ورموز المراقبة المستمرة المتمثلة في المعدل السنوي ورمز التشخيص و المعدل النهائي في مادة التربية البدنية و المعدل النهائي في الأشغال التطبيقية لمادة التكنولوجيا.

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