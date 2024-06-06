وزارة التربية: تسريب اختبارات الخميس لامتحان البكالوريا عار من الصحة

أكدت وزارة التربية لعموم المترشحين إلى امتحانات الباكالوريا « أن ما يروجه بعض مرضى النفوس من تسريب لفرض احدى المواد التي ستجتاز غدا عار من الصحة ».

واعتبرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا الأمر لا يمثل الا محاولة إرباك فاشلة للامتحانات الوطنية والسعي الخسيس إلى النيل من مصداقية وزارة التربية.

وشددت على أنه سيقع إيقاف من يقف وراء ترويج مثل هذه الاشاعات. ودعت التلاميذ الى بذل الجهد وعدم فقدان الثقة في مدى حرص الدولة التونسية ووزارة التربية على تأمين أفضل الظروف لإتمام هذا المحفل الوطني الهام.

كلمات البحث :بكالوريا;تسريب;وزارة التربية