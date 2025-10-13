وزارة التربية تصدر رزنامة المراقبة المستمرة بالإعداديات والمعاهد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، روزنامة المراقبة المستمرة الخاصة بالمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة بالنسبة إلى السنة الدراسية 2025-2026، وذلك وفق منشور وجّهه وزير التربية إلى كل من المندوبين الجهويين للتربية، ومتفقدي التعليم الإعدادي والثانوي، ومديري المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية.

وتهدف الرزنامة، حسب ما ورد في الوثيقة، إلى إضفاء مزيد من النجاعة على نظام المراقبة المستمرة، وتجسيد تقييم مكتسبات التلاميذ ومعالجة النقائص وترسيخ التعلمات، بما يضمن استمرارية التقييم وانتظامه تحقيقًا لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص.

وبالنسبة إلى الثلاثي الأول، يتم إنجاز فروض المراقبة قبل يوم 22 نوفمبر 2025 (إنجازا وإصلاحا)، على أن يتم إجراء الفروض التأليفية خلال الفترة الممتدة من 01 إلى 06 ديسمبر 2025 مع ضمان السير العادي للدروس، في حين ينتظم الأسبوع المغلق من 08 إلى 13 ديسمبر 2025.

أمّا الثلاثي الثاني، فيكون آخر أجل لإجراء فروض المراقبة يوم 14 فيفري 2026 (إنجازا وإصلاحا)، على أن تُجرى الفروض التأليفية خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 فيفري 2026 مع ضمان السير العادي للدروس، فيما ينتظم الأسبوع المغلق من 02 إلى 07 مارس 2026.

وفي ما يتعلّق بالثلاثي الثالث (بالنسبة إلى السنوات السابعة والثامنة والتاسعة من التعليم الأساسي، والأولى والثانية والثالثة من التعليم الثانوي)، يكون آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة يوم 09 ماي 2026 (إنجازا وإصلاحا)، وتُجرى الفروض التأليفية أيام 13 و14 و15 و16 و18 و19 ماي 2026 مع ضمان السير العادي للدروس، في حين ينتظم الأسبوع المغلق أيام 20 و21 و22 و23 و25 و26 ماي 2026.

أمّا بالنسبة إلى السنة الرابعة من التعليم الثانوي، فيكون آخر أجل لإنجاز فروض المراقبة يوم 02 ماي 2026 (إنجازا وإصلاحا)، وتُجرى الفروض التأليفية أيام 06 و07 و08 و11 و12 و13 ماي 2026.

