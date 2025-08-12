وزارة التربية تطلق برنامجا وطنيا لتحديث البنية التحتية المدرسية إستعدادا للعودة المدرسية

أطلقت وزارة التربية برنامجا وطنيا شاملا لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية، في مختلف جهات الجمهورية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية 2025-2026، وتكريسًا لحق كل التلاميذ في تعليم عمومي جيّد يوفّر مقوّمات الجودة والسلامة والنجاعة.

ويشمل البرنامج أشغال بناء وصيانة وتجهيز وتهيئة عدد كبير من المدارس الإبتدائية والمعاهد الثانوية والمبيتات والمطاعم المدرسية، وقد بلغت القيمة الجملية لمشاريع إحداث المؤسسات التربوية 159 مليون دينار من إعتمادات مالية ناهزت قيمتها ربع مليار دينار للمشاريع المرصودة من أجل تطوير البنية التحتية التربوية.

ففي ولاية صفاقس، تم تسجيل تقدم أشغال المدرسة الإبتدائية الصغرى الجديدة بنسبة 95 بالمائة، والمدرسة الابتدائية بحي العرامة بئر علي بن خليفة بنسبة 90 بالمائة، والمدرسة الإعدادية مركز علولو بنسبة 90 بالمائة، والمدرسة الإعدادية السعادي العامرة بنسبة 60 بالمائة. أمّا في ولاية قابس، فقد بلغت نسبة تقدم المدرسة الابتدائية حي النصر 75 بالمائة. كما تم تسجيل نسبة 20 بالمائة في أشغال المدرسة الإبتدائية جمّنة بولاية قبلي، و60 بالمائة بالمدرسة الابتدائية برج التومي بالبطّان من ولاية منوبة.

وفي ولاية نابل، تقدمت الأشغال بنسبة 90 بالمائة في المدرسة الإعدادية حي الوفاء، و55 بالمائة في معهد بئر بورقية، و90 بالمائة في المدرسة الابتدائية بني خلاد.

وعلى صعيد مشاريع الصيانة، شهدت ولاية منوبة تقدما بنسبة 40 بالمائة في المدرسة الإعدادية عليسة، و60 بالمائة في المدرسة الإعدادية خزندار، و85 بالمائة في المدرسة الإعدادية 20 مارس 1934. وفي القصرين، بلغت نسبة تقدم الأشغال 50 بالمائة في معهد الزهور و80 بالمائة في معهد الشابي. أما بولاية القيروان، فقد بلغت نسبة تقدم أشغال المدرسة الابتدائية بئر الواحات 25 بالمائة.

وفي قفصة، شملت التدخلات المدرسة الإبتدائية حي النور والمدرسة الإعدادية 02 مارس بنسبة 80 بالمائة لكل منهما، إضافة إلى أشغال بمطعم وقاعة أكل في معهد العليم بنسبة 70 بالمائة، وتدخلات أخرى بمعهد 18 جانفي بنسبة 30 بالمائة.

أما في ولاية مدنين، فقد تقدمت أشغال المدرسة الإبتدائية الغرابات بنسبة 40 بالمائة، والمدرسة الإبتدائية بني باندو بنسبة 70 بالمائة، والمدرسة الابتدائية الرجاء بنسبة 30 بالمائة، إلى جانب مبيت معهد مدنين بنسبة 75 بالمائة.

وفي ولاية صفاقس، شملت التدخلات صيانة المدرسة الابتدائية سيدي عبد العزيز بنسبة 35 بالمائة، والمدرسة الابتدائية الدرابلة بنسبة 50 بالمائة، والمدرسة الابتدائية الجلايلة بنسبة 30 بالمائة، ومعهد علي بورقيبة بنسبة 40 بالمائة.

ويمثّل هذا البرنامج تأكيدًا لحرص وزارة التربية على تطوير المرفق التربوي العمومي، وتحسين ظروف التدريس والتعلم، بما يتماشى مع أهداف التنمية التربوية العادلة والمتوازنة بين مختلف الجهات، ويستجيب لانتظارات التلاميذ والمربين .

