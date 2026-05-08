وزارة التربية تطلق مبادرة وطنية لإثراء المنصة الرقمية التعليمية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الجمعة، عن اطلاقها مبادرة وطنية لإثراء « المنصة الرقمية التعليمية المزمع إطلاقها »، ضمن المشروع الوطني لرقمنة الوسائل التعليمية، داعية الفاعلين التربويين الى المساهمة في إثراء هذه المنصة.

وأكدت الوزارة فتح باب المشاركة لجميع الفاعلين التربويين للمشاركة في تأثيث المنصة الرقمية التعليمية، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز جودة الوسائل التعليمية.

​ووجّهت الوزارة دعوة مفتوحة إلى كل المتفقدين، والمساعدين البيداغوجيين، ومدرسي المرحلة الابتدائية الذين نجحوا في تطوير محامل رقمية مبتكرة أو وسائل تعليمية ومعينات بيداغوجية حديثة، ليكونوا جزءاً من هذا المشروع الرقمي الجديد، حسب البلاغ.

وأوضحت أن هذه المبادرة تهدف إلى تجميع أجود الإنتاجات التربوية الوطنية وتعميم الفائدة منها بما يخدم مصلحة التلميذ والمعلم على حد سواء، متوقعة أن تشكل هذه المساهمات النواة الأساسية لمحتوى تعليمي رقمي تونسي، تفاعلي، ومتاح للجميع.​ودعت الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر بالوزارة، الراغبين في تقديم إنتاجاتهم إلى إرسالها عبر القنوات الرسمية التالية، ابتداءً من تاريخ صدور هذا البلاغ وذلك عبر الرابط الإلكتروني المخصص للمشروع وعبر البريد الإلكتروني: dgpfc@ecolenumerique.tn.

