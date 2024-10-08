وزارة التربية تعلن عن رزنامة الإمتحانات الوطنية 2025

اخر تحديث : 08/10/2024
من قبل | نشرت في : تونس,ثقافة و إعلام

وزارة التربية

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، عن روزنامة الامتحانات الوطنية لسنة 2025.

وأعلنت الوزارة أنّ إمتحانات البكالوريا 2025 ستُجرى في دورتها الرئيسية أيام 2 و3 و4 و9 و10 و11 جوان 2025، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 24 جوان 2025.
أما دورة المراقبة، فستنطلق أيام 30 جوان و1 و2 و3 جويلية 2025، وسيتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 13 جويلية 2025.
وبخصوص اختبارات آخر السنة في مادة التربية البدنية، ستُجرى من 14 إلى 26 أفريل 2025، بينما تُقام الاختبارات التطبيقية والشفاهية من 15 إلى 26 ماي 2025.

وبالنسبة لامتحانات مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، ستُجرى أيام 16 و17 و18 جوان 2025، وسيتم الإعلان عن النتائج يوم الجمعة 4 جويلية 2025.
أما امتحانات شهادة ختم التعليم الأساسي والتقني فستجرى أيام 19 و20 و21 جوان 2025، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الإثنين 7 جويلية 2025.


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