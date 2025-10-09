وزارة التربية تفتح باب التسجيل أمام المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2026

أعلنت وزارة التربية عن فتح باب التسجيل أمام المترشحين لاجتياز امتحان الباكالوريا دورة 2026 بداية من يوم 22 أكتوبر الجاري إلى غاية 20 نوفمبر القادم

ودعت وزارة التربية تلاميذ السنة الرابعة الثانوي المرسمين بالمعاهد العمومية والخاصة إلى القيام بعملية التسجيل عبر الموقع الالكتروني bac.education.tn، لافتة الى ان طريقة تسديد معلوم الترسيم لامتحان بكالوريا 2026 سيكون بصيغة الخلاص الالكتروني عن طريق طابع جبائي الكتروني بقيمة 22 دينار.

وشددت وزارة التربية على ضرورة سحب التلاميذ لمطالب الترشح بعد تعميرها.

