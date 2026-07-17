وزارة التربية تفتح باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات التربوية النموذجية

تفتح وزارة التربية، باب تسجيل مطالب النقل الفردية بين المؤسسات النموذجية التربوية من مدارس إعدادية نموذجية ومعاهد نموذجية، بعنوان السنة الدراسية 2026 – 2027 ، بداية من الإثنين 20 جويلية إلى الخميس 20 أوت 2026، حسب ما جاء في بلاغ لها، اليوم الجمعة.

ويتمّ تسجيل مطالب النقل حصريا عبر الموقع: httpss://parent.education.tn

ويشار إلى أن 5317 تلميذا قد تم توجيههم إلى المدارس الإعدادية النموذجية بعد اجتيازهم مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية دورة 2026، كما تم توجيه 6063 ناجحا إلى المعاهد النموذجية عقب اجتياز امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام (النوفيام) دورة 2026، حسب النتائج التي أعلنتها وزارة التربية.

وكانت وزارة التربية قد ضبطت طاقة استيعاب المدارس الإعدادية النموذجية خلال السنة الدراسية 2026-2027 بـ3850 مركزا، فيما حدّدت طاقة استيعاب المعاهد النموذجية خلال السنة الدراسية المقبلة في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات، وفق قرارين صادرين بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي 2026.

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