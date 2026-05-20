وزارة التربية تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسانيين

أعلنت وزارة التربية، بمقتضى قرار صادر اليوم الأربعاء، عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية.

وحُدّد عدد الخطط المفتوحة بـ26 خطة، على أن يُجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 أوت 2026 بالمعهد الصادقي بتونس 1.

ويتعلّق اختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة، والمتمثل في علم النفس الإكلينيكي وعلم النفس المرضي، وفق ما جاء في قرار الوزارة المنشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ودعت الوزارة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول، مع تحديد يوم 3 أوت 2026 كآخر أجل لقبول الترشحات.

ويأتي هذا القرار في إطار دعم الإحاطة النفسية بالمؤسسات التربوية وتعزيز سلك الأخصائيين النفسانيين بالإدارات العمومية.

