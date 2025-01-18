وزارة التربية تقرر تسوية ملفات بعض المشاريع المعطلة



قررت وزارة التربية تسوية ملفات بعض المشاريع التي تعطل انجازها وذلك خلال جلسة عمل عقدت امس الجمعة باشراف وزير التّربية، نور الدّين النّوري.

وخصّصت الجلسة، حسب بلاغ نشرته الوزارة اليوم، للنّظر في مدى تقدّم عمليّات تسوية المشاريع المعطّلة على مستوى البنية التّحتيّة، بعد أن تمّ الانتهاء من الجرد الكامل لها، بالاضافة الى طرح أهمّ الاشكاليّات التي تحول دون تنفيذ بعض هذه المشاريع، وبحث الحلول الملائمة لتجاوزها.

ومن بين المشاريع التي ستحضى بتسوية ملفها، مشروع بناء مقر جديد للمندوبية الجهوية للتربية بقابس اذ تم تحويل الملف من المندوبية الجهوية إلى الإدارة المركزية لمعالجة الإخلالات المسجلة والاعلان عن مناظرة اختيار المهندس المعماري.

وفي ما يتعلق بمشروع بناء المطعم المركزي بسليانة فقد تمت مراسلة وزارة الفلاحة للإسراع في تغيير صبغة الأرض، ليقع إثرها الإعلان عن طلب العروض. اما بالنسبة لمشروع بناء المطعم المركزي بمرناق ببن عروس فقد بينت الوزارة انه جاري التدخل مع مصالح الحماية المدنية لرفع التحفظات الجزئية والإعلان عن طلب العروض قريبا.

كما اعلنت الوزارة، بالنسبة لمشروع بناء المطعم المركزي بسجنان ببنزرت، عن فسخ الصفقة المبرمة سابقا والتسريع في نشر طلب العروض قبل موفى فيفري 2025.

وفي ما يخص بناء المدرسة الإعدادية بسهلول 3 بسوسة فقد تم الاتصال بالمصالح الجهوية بسوسة والاتفاق على عقد جلسة خلال الأسبوع القادم للحصول على رخصة البناء، ثم شروع المقاول مباشرة في الأشغال.

وأشار وزير التّربية بالمناسبة إلى أهمية التسريع في نسق إنجاز المشاريع وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التربوية وتوفير كل مقومات السلامة والظروف اللائقة لكل من المربي والتلميذ.

كلمات البحث :مشاريع;ملفات;وزارة التربية