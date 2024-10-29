وزارة التربية تقرّر إجراء حركة جزئية في سلك المندوبين الجهويين للتربية شملت 12 ولاية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها مساء الاثنين، أنه تقرّر إجراء حركة جزئية في سلك المندوبين الجهويين للتربية.

وشملت هذه الحركة الجزئية في سلك المندوبين الجهويين للتربية 12 ولاية، وهي ولايات منوبة ونابل والكاف والقصرين والمنستير وسيدي بوزيد وقفصة وقبلي والمهدية وسليانة وسوسة وجندوبة.

وتضمن بلاغ الوزارة قائمة اسمية بالمكلفين بتسيير المندوبيات الجهوية للتربية.

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