وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026

نشرت وزارة التربية، مساء اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025، روزنامة الاختبارات الكتابية للامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2025 / 2026. وستُجرى اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا أيام 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026، في حين تنتظم اختبارات دورة المراقبة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية 2026.

أمّا مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، فتُجرى اختباراتُها أيام 22 و23 و24 جوان 2026.

وبخصوص امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، فتُجرى الاختبارات أيام 18 و19 و20 جوان 2026.

