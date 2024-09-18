وزارة التربية تنشر قائمة المؤسسات التربوية الخاصة المرخّص لها

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ لها يوم الثلاثاء، عن قائمتي المؤسسات التربوية الخاصة المتحصلة على ترخيص لمرحلة الابتدائي ومرحلة الإعدادي والثانوي.

وأفادت الوزارة ان قائمة المؤسسات الإعدادية والثانوية الخاصة تتضمن المؤسسات المتحصلة على ترخيص إلى غاية 9 سبتمبر الجاري وقائمة المدارس الابتدائية الخاصة تشمل المؤسسات المتحصلة على ترخيص إلى غاية 13 سبتمبر الجاري.

وأرفقت الوزارة هذا البلاغ المنشور على صفحتها الرسمية على « فيسبوك » بالرابطين الالكترونييّن المتضمنين لقائمتي المؤسسات التربوية المرخّص لها.

ويبلغ عدد المؤسسات التربوية الخاصة لمرحلة الإعدادي والثانوي 582 مؤسسة موزعة على مختلف ولايات الجمهورية وتعتمد أغلبها على نظام تدريس تونسي، فيما بلغت قائمة المؤسسات الخاصة لمرحلة الابتدائي 774 مؤسسة، حسب ما جاء في القائمتين المنشورتين من الوزارة.

قائمة المدارس الإعدادية و المعاهد الثانوية الخاصة

قــائمة المدارس الابتدائية الخاصة

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