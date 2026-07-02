وزارة التربية: توجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية

أعلنت وزارة التربية اليوم الخميس، عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني دورة 2026.

وقد بلغت نسبة النجاح في التعليم الأساسي العام 63.96% (16182 ناجحا من بين 25301 حاضر) وتوجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية.

كما بلغت نسبة نجاح التعليم الأساسي التقني 68.29% (112 ناجحا من بين 164 حاضرا).

وتحصلت تسنيم الشريف على أعلى معدل 19.21 في شهادة ختم التعليم الأساسي العام دورة 2026 بالمدرسة الاعدادية النموذجية حي المنارة قابس الجنوبية، فيما تحصلت ألاء منصوري على أعلى معدل 1452 في شهادة ختم التعليم الأساسي التقني دورة 2026 بالمدرسة الاعدادية التقنية برادس.

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