وزارة التربية: خطّ أخضر لتسهيل الولوج إلى المعلومات حول الخدمات والإجراءات الإدارية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها تضع خطا أخضر 8010252 على ذمة العموم لتلقي الاستفسارات والشكاوى والإشعارات لتبسيط وتسهيل الولوج إلى المعلومات حول الخدمات والإجراءات الإدارية.

وبينت في بلاغ لها أنّه يمكن الاتصال بهذا الرقم من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 17.30 مساء ويوم السبت من الساعة 8 صباحا إلى غاية منتصف النهار.

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