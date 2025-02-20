وزارة التربية: سداد مستحقات المدرسين النوّاب وأعوان التأطير والمخابر المتعاقدين

أعلنت وزارة التّربية في بلاغ لها اليوم الخميس، أنها قامت بسداد مستحقات كافّة المدرّسين النوّاب المباشرين بالمدارس الابتدائيّة والمدارس الإعداديّة والمعاهد وأعوان التّأطير والمرافقة وأعوان المخابر المتعاقدين، وذلك في إطار تسوية المتخلّدات بعنوان السّنة الدّراسيّة 2025/2024 .

واوضحت الوزارة في البلاغ ذاته ان جميع العمليّات ستُستكمل في أجل أقصاه الأسبوع المقبل.

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