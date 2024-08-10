وزارة التربية: صرف متخلدات المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية بعنوان سنة 2020 بداية من سبتمبر القادم

أفادت وزارة التربية أنه سيتم بداية من شهر سبتمبر القادم، صرف متخلدات المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية بعنوان سنة 2020 وذلك في إطار الحرص على صرف مستحقات منظوريها في الآجال المحددة.

ولفتت وزارة التربية في بلاغ لها على صفحتها مساء الجمعة أن هذا الاجراء يأتي عملا بمقتضيات الفصل الثاني من الأمرين عدد 720 و 721 لسنة 2023.

وأضاف البلاغ أن المنحة الخاصة بالسنة الدراسية 2024-2025 ستصرف في الآجال القانونية المقررة.

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