وزارة التربية: فتح المنصة الرقمية للترسيم بالمبيتات والمطاعم المدرسية

أعلنت وزارة التربية في بلاغ اليوم الاثنين فتح المنصة الرقمية الخاصة بالترسيم بالمبيتات والمطاعم المدرسية عبر https://parent.education.tn للقيام بعمليات التسجيل للتمتع بخدمات الإقامة ونصف الإقامة والمنحة المدرسية وانتظار المصادقة من قبل اللجان الجهوية بعد دراسة المطالب.

وأفادت الوزارة أنه يتعيّن على التلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين التأكيد النهائي للتسجيل بالمبيتات والمطاعم المدرسية وإتمام إجراءات الخلاص بعد المصادقة على ملفاتهم.

في المقابل, يتعيّن على التلاميذ الممنوحين التأكيد النهائي للتسجيل بالمبيتات والمطاعم المدرسية وسحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم وتمكينهم من منحة كاملة.

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