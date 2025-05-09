وزارة التربية: فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة أولى إبتدائي

أعلنت وزارة التربية، في بلاغ مساء اليوم الجمعة، عن فتح باب التسجيل عن بعد لتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي بالمدارس العمومية والخاصة للسنة الدراسية 2025-2026، والذي سينطلق بداية من يوم الاثنين 12 ماي 2025 على الساعة منتصف النهار ويتواصل إلى غاية يوم السبت 31 ماي 2025 على الساعة منتصف الليل، وذلك عبر الموقع https://inscription.education.tn
ويهمّ هذا البلاغ، الأطفال مواليد 2019 ومواليد 2018 الذين تخلفوا عن التسجيل لسبب من الأسباب.
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