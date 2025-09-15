وزارة التربية: كل الصعوبات ذلّلناها مُسبقًا ووضعنا خطة عملية للإحاطة بأمن المؤسسات التربوية

أكد وزير التربية نور الدين النوري، خلال إشرافه اليوم الاثنين، على افتتاح السنة الدراسية 2025-2026 من المعهد الثانوي ابن رشيق بالزهراء، أنّ كل الصعوبات تم تذليلها بصفة استباقية عبر نشر قائمة الكتب والكراسات بهدف تخفيف العبء على الأسر التونسية.

وكشفت الوزير عن وجود شراكة وعمل فعلي يومي مع وزارة الداخلية للإحاطة بأمن المؤسسات التربوية للتدخل كلما اقتضت الحاجة بالسرعة المطلوبة.

جدير بالذكر بأن 2 مليون و325 ألفا و443 تلميذا بجميع المراحل يعود اليوم الإثنين، إلى مقاعد الدراسة وسيؤمن تدريسهم حوالي 160 ألف مدرس.

كلمات البحث :الصعوبات;وزارة التربية