وزارة التربية والجامعة العامة للقيمين توقعان محضر اتفاق تم بموجبه الغاء اضراب الغد

انتظمت اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، بمقر وزارة التربية جلسة عمل بإشراف وزير التربية وبحضور عدد من إطارات الوزارة من جهة ووفد ممثل عن الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين يترأسه محمد الشابي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية من جهة أخرى تم خلالها إمضاء محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 فيفري 2024 بخصوص مطالب الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين المضمّنة باللائحة المهنية المؤرخة في 28 ديسمبر .

وقد أكّد الوزير أهمية العمل على إيجاد الحلول الممكنة في إطار الحوار الاجتماعي المتواصل بما يضمن سلامة المناخ التربوي في أفضل الظروف.

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