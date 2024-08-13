وزارة التشغيل تسند منحة مرافقة لباعثي الشركات الأهلية

تنطلق وزارة التشغيل والتكوين المهني بداية من شهر سبتمبر القادم في قبول مطالب الانتفاع بمنحة المرافقة التي ستسندها لباعثي الشركات الأهلية بداية من تاريخ استكمال إحداث الشركة وتعديل دليل الإجراءات على ضوء ذلك حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك.

ولفت بلاغ وزارة التشغيل الى أنه تم خلال جلسة عمل خصصت للغرض، وكانت تحت إشراف كاتب الدولة المكلف بالشركات الأهلية رياض شوّد، إقرار استكمال موجبات إسناد منحة مرافقة الشركات الاهلية بالمنظومة المعلوماتية للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.

وللاشارة حضر الجلسة رئيس الديوان والمكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل عبد القادر الجمّالي وعدد من الإطارات العليا بالوزارة والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل وممثل عن السجل الوطني للمؤسسات.

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