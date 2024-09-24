وزارة التشغيل تعقد سلسلة لقاءات مع ممثلي الشركات الأهلية بعدد من الولايات

مثّل دفع نسق إحداث الشركات الاهلية المحلية والجهوية وتذليل العقبات لتسريع دخولها طور النشاط، محور جلسة عمل إنعقدت يوم الاثنين 23 سبتمبر 2024 بمقر الوزارة تحت إشراف كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الاهلية حسنة جيب الله.

وحضر الجلسة ممثلي ورؤساء مجالس إدارة عدد من الشركات الاهلية من ولايات مدنين وقفصة قابس وصفاقس ونابل وزغوان وسليانة وبن عروس ومنوبة.

وأكّدت كاتبة الدولة بالمناسبة على ضرورة التفكير في إحداث شركات أهلية في قطاعات واعدة ومتجددة ومستدامة قادرة على توفير التنمية والتشغيل لتستجيب لحاجيات المواطنين ولتتلاءم مع الخصوصيات المحلية والجهوية.

كما صرّحت كاتبة الدولة بأنّه قد تم إتخاذ عديد الإجراءات والتدابير لتوفير مناخ إستثماري يتلاءم مع خصوصيات الشركات الأهلية باعتبارها تكرس مبدأ العمل الجماعي التشاركي ونكران الذات وتؤسس لمفاهيم تنموية وإنسانية جديدة، معتبرة أن هذا المنوال التنموي الجديد هو فرصة تاريخية يجب دعمها واستثمارها.

وتم خلال اللقاء الاصغاء إلى مشاغل وتطلعات أصحاب هذه المبادرات الجماعية، وتمحورت بالأساس في إشكاليات ترتيبية وإجرائية وإدارية وغيرها، وفي هذا السياق دعت كاتبة الدولة إلى التفكير في مزيد تشبيك العلاقات بين الشركات الاهلية بهدف بحث كل الحلول الممكنة للعقبات المطروحة وتبادل الأفكار والتجارب وتثمينها.

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